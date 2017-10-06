Два месторождения золота выставили на аукцион

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана объявил о проведении аукционов.

На аукцион выставлена Ысык-Атинская площадь со стартовой ценой $26 тысяч 160. Большая часть площади (до 60 процентов) покрыта ледниковыми отложениями значительной мощности. Повышенное содержание золота обусловлено наличием жил кварцевого и кварц-баритового состава.

Стартовая цена Пытан-Донгурминской площади — $65,5 тысячи. Мощность жил здесь не превышает 0,5 метра . Протяженность отдельных жил не очень велика — первые десятки метров.

Аукцион состоится 23 ноября в 12.00 в здании Кочкорской районной государственной администрации Нарынской области.