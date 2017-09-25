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Экономика

За 8 месяцев торговля ЕАЭС с Вьетнамом выросла на 11,8 процента

За 8 месяцев после заключения соглашения о зоне свободной торговли товарооборот ЕАЭС с Вьетнамом вырос на 11,8 процента. Такие данные озвучил заместитель директора Департамента торговой политики ЕЭК Станислав Георгиевский.

Он сообщил, что отмечается увеличение поставок из союза во Вьетнам продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также металлов и изделий из них.  Самый большой прирост торговли с Вьетнамом зафиксирован у Казахстана: товарооборот вырос в два раза. Торговля Беларуси увеличилась на 23,3 процента, России — на 5,5 процента.

Напомним, соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС и Вьетнама вступило в силу в октябре 2016 года.
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