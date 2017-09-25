12:33
+22
USD 68.46
EUR 82.09
RUB 1.19
Экономика

Где и по какой цене продают уголь в Кыргызстане

В Кыргызстане открыто 564 топливных баз и пунктов реализации угля. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования.

В Чуйской области открыто 30 пунктов продажи угля. Топливо продают по 3,4-4,1 тысячи сомов. Следует отметить, что в прошлом году стоимость угля была гораздо ниже — 2,7-2,8 тысячи сомов за тонну.

В Нарынской области работает 58 топ баз, уголь стоит 1,3-3,6 тысячи сомов. Для жителей Таласской области открыто 63 точки продажи угля. Топливо продают по 3,2-4,2 тысячи сомов. В Иссык-Кульской области организовано 62 точки продажи. Уголь реализуют по 2,8-5,5 тысячи сомов.

В Бишкеке, как и в прошлом году, работает 8 топбаз. Цена на уголь тоже не изменилась — 4-4,1 тысячи сомов.

Всего на юге республике открыто 343 топливные базы. В Джалал-Абадской области уголь продают по 2,5-5,5 тысячи сомов, в Ошской — 3,5-5 тысяч сомов, в Баткенской — 1-6 тысяч сомов.

В городе Ош работает 15 точек продажи угля. Стоимость топлива составляет 3,5-4 тысячи сомов за тонну.
Ссылка:
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Лицензию на разработку месторождения угля в Сулюкте продают за $8,2 миллиона
Депутаты недовольны. Нацэнергохолдинг закупает не только местный уголь для ТЭЦ
В Кыргызстане за неделю на 5 сомов подешевел сахар
На ТЭЦ Бишкека определились с поставщиком кара-кечинского угля
Казахстанский уголь на ТЭЦ Бишкека будет поставлять компания-посредник
Итоги 7 месяцев. Экономика растет, цены падают
Компания депутата Жогорку Кенеша опять будет поставлять уголь на ТЭЦ Бишкека
Вступление Кыргызстана в ЕАЭС не привело к повышению цен
На покупку импортного угля для ТЭЦ Бишкека выделили 1,6 миллиарда сомов
Угольное месторождение Сулюкта выставили на аукцион
Популярные новости
Дуйшенбек Зилалиев: Очевидно, что Liglass Trading не&nbsp;заплатит $37 миллионов Дуйшенбек Зилалиев: Очевидно, что Liglass Trading не заплатит $37 миллионов
Скандал с&nbsp;Liglass. Компания грозит Кыргызстану международным арбитражем Скандал с Liglass. Компания грозит Кыргызстану международным арбитражем
Подробности расторжения договора Кыргызстана с&nbsp;компанией Liglass Trading Подробности расторжения договора Кыргызстана с компанией Liglass Trading
Заключение соглашения с&nbsp;Liglass Trading можно расценить как госизмену Заключение соглашения с Liglass Trading можно расценить как госизмену
Бизнес
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя