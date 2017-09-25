Где и по какой цене продают уголь в Кыргызстане

В Кыргызстане открыто 564 топливных баз и пунктов реализации угля. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования.

В Чуйской области открыто 30 пунктов продажи угля. Топливо продают по 3,4-4,1 тысячи сомов. Следует отметить, что в прошлом году стоимость угля была гораздо ниже — 2,7-2,8 тысячи сомов за тонну.

В Нарынской области работает 58 топ баз, уголь стоит 1,3-3,6 тысячи сомов. Для жителей Таласской области открыто 63 точки продажи угля. Топливо продают по 3,2-4,2 тысячи сомов. В Иссык-Кульской области организовано 62 точки продажи. Уголь реализуют по 2,8-5,5 тысячи сомов.

В Бишкеке, как и в прошлом году, работает 8 топбаз. Цена на уголь тоже не изменилась — 4-4,1 тысячи сомов.

Всего на юге республике открыто 343 топливные базы. В Джалал-Абадской области уголь продают по 2,5-5,5 тысячи сомов, в Ошской — 3,5-5 тысяч сомов, в Баткенской — 1-6 тысяч сомов.

В городе Ош работает 15 точек продажи угля. Стоимость топлива составляет 3,5-4 тысячи сомов за тонну.