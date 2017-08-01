Готов ли Кыргызстан к новым техрегламентам ЕАЭС, рассказали в Минэкономики

Заместитель министра экономики КР Алмаз Сазбаков рассказал, готов ли Кыргызстан к вступлению новых технических регламентов Евразийского экономического союза.

По его словам, для 18 техрегламентов необходимо подготовить 97 отсылочных норм. По 92 из них завершена работа по адаптации законодательства. По оставшимся пяти нормам (безопасность лифтов и пиротехнических изделий) работа ведется.

Он отметил, что в Кыргызстане действуют 33 лаборатории, которые могут выдавать сертификаты на 12 регламентов. Если отечественная лаборатория не может провести испытания, их проведут в ближнем зарубежье.

По лифтам и пиротехнике нет лабораторий. Однако, считают чиновники, нет необходимости создавать лаборатории для этих техрегламентов, так как такая продукция не производится в республике, а ввозится уже с сертификатом соответствия.