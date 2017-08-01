Экспортеры должны придерживаться правил тех стран, куда они поставляют товар. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.

По его словам, идет поэтапное введение технических регламентов ЕАЭС. Основной пакет, касающийся бизнеса, вступит в силу 12 августа. «Предприятия, которые работают на экспорт, обязаны придерживаться правил стран, куда они поставляют товар. Для экспортеров ничего не поменяется. Техрегламенты вводятся для производителей товаров на внутренний рынок», — пояснил Олег Панкратов.

Он добавил, что требования отечественных регламентов аналогичны требованиям ЕАЭС. Они давно используются бизнесом и находятся на контроле госорганов. Вводятся незначительные изменения и ужесточается контроль за их исполнением.