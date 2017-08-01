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Экономика

Реабилитация трассы Бишкек — Кара-Балта. Вопрос отвода земель не решен

По трассе Бишкек — Кара-Балта не решен вопрос отвода земель под карьер. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана.

Отмечается, что отвод земель затягивают местные власти Сокулукского района. Генеральный подрядчик Сhina Railway № 5 не может найти подходящий участок для строительства асфальтобетонного завода, камнедробильной установки и бетонного завода в районе. Участки, которые нашел подрядчик, являются землями сельскохозяйственного назначения. Там строить заводы нельзя.

В настоящее время ведутся переговоры с владельцами участков в селе Беловодском.
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