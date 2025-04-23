В Кыргызстане не хватает центров реабилитации для лиц с инвалидностью. Об этом заявлено в эфире «Биринчи радио».

По словам врача-эксперта Республиканского центра медико-социальной экспертизы Ларисы Качыбековой, государственная система реабилитации утверждена постановлением кабмина от 2016 года, но будет видоизменяться.

Программа реабилитации состоит из трех частей:

медицинская,

трудовая/профессиональная у взрослых и образовательная у детей,

социальная.

«Радует, что молодые люди с инвалидностью приходят в МСЭК, чтобы изменить свою программу реабилитации в части получения трудовых рекомендаций. Мы видим, что человек занимает активную жизненную позицию. При центрах занятости есть курсы профориентации, переобучения, предлагаются вакансии. Трудовой кодекс тоже дает преференции людям с инвалидностью. Есть, к примеру, стажировки для молодых специалистов. В области инклюзивного образования тоже много чего делается, а вот в части социализации вопрос немного хромает. Социальная реабилитация касается местных сообществ и местных органов власти», — сказала Лариса Качыбекова.

Даже если человек получает бессрочную инвалидность, то программа реабилитации в обязательном порядке меняется каждые пять лет.

Начальник управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Назгуль Чолумова, добавила, что в конце 2022 года в Бишкеке создан современный реабилитационный центр «Келечек», где предоставляют услуги детям от 4 до 18 лет.

«Но таких центров должно быть больше, чтобы гражданам не пришлось ездить из одного региона в другой. Если в каждом районе будут такие учреждения, то человек на месте сможет получать услуги. Реабилитация — трудоемкий и продолжительный процесс. Работа министерства направлена на минимизацию инвалидности и вывод из статуса инвалидности», — отметила она.

В Кыргызстане проживает более 213 тысяч лиц с инвалидностью, из них более 39 тысяч — дети до 18 лет.