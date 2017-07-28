Умерьте аппетиты, чиновники! Бюджет может не получить 8,9 миллиарда сомов

Бюджет может недополучить 8,9 миллиарда сомов. Минфин Кыргызстана просит все ведомства сократить запросы. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил заместитель министра финансов Улукбек Карымшаков.

По его словам, на 26 июля дополнительные расходы бюджета составили 19,8 миллиарда сомов.

В том числе свыше 700 миллионов сомов направлено на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, около 1 миллиарда сомов — на строительство соцобъектов для правоохранительных органов. На выборы президента выделено 479 миллионов сомов. Еще 243 миллиона — на новые объекты в секторе здравоохранения.

«В последнее время поступает много запросов от госорганов и учреждений по дополнительным расходам. Если 8,9 миллиарда сомов не поступят в бюджет, то есть опасность неисполнения бюджета», — заключил Улукбек Карымшаков.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на это ответил, что вопросов о возможном непоступлении какой-то суммы в госказну вообще не должно возникать.

«Закон президент уже подписал. Все должно было быть оговорено до принятия закона. Вы должны следить за исполнением. Если говорите, что не сможете осуществить проект, то должны добровольно уйти с работы», — возмутился премьер-министр.