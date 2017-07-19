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Экономика

В Ошской области стройкомпанию уличают в уклонении от уплаты налогов

На Ошской области стройкомпания не доплатила налогов на 2,7 миллионов сомов. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

Отмечается, что ОсОО «Н-С», нарушая требования налогового законодательства КР, выполняла строительно-монтажные работы с января 2014 года по настоящее время. Общий объем работ оценивается в 17 миллионов сомов. При этом предприниматели представляли искаженные отчеты и не платила налоги.

По итогам выездной налоговой проверки за период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2016 года компании доначислено налогов на сумму 2 миллиона 738,8 тысячи сомов.

В том числе ОсОО должно заплатить 116,3 тысячи сомов налога прибыль, 1 миллион 2,9 тысячи сомов налога на добавленн6ую стоимость, 94,9 тысячи сомов налога с продаж. Из них основная сумма долга составляет 1 миллион 213,4 тысячи сомов, пени — 371,7 тысячи сомов, налоговая санкция — 1 миллион 153,6 тысячи сомов.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
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