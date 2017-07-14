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Экономика

Выделение техпомощи Кыргызстану заменило упраздненный Кыргызско-Казахский фонд

«Выделение Казахстаном техпомощи Кыргызстану заменило упраздненный Кыргызско-Казахский фонд», — заявил ИА «24.kg» руководитель направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Владимир Перебоев.

Он уверен, что принятое Казахстаном решение о ратификации межправительственного протокола с Кыргызстаном о техническом содействии продолжило важную долгосрочную системную работу по предоставлению помощи республике, начатую Казахстаном и Россией в связи с присоединением страны к ЕАЭС. Вступая в Евразийский экономический союз, Кыргызстан рассчитывал получить финансовую помощь для развития национальной экономики и адаптации к условиям членства в союзе.

«Казахстан и Россия решили реализовать ряд инициатив по оказанию такого содействия. Здесь имеется в виду, во-первых, созданный в 2014 году Российско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в $500 миллионов. Кроме того, с 2015 года Россия списала Кыргызстану более $500 миллионов долгов и выделила $200 миллионов на укрепление внешних границ ЕАЭС», — напомнил Владимир Перебоев.

Что касается помощи от Казахстана, то она осуществляется прежде всего в рамках подписанного в декабре 2016 года соглашения о предоставлении Кыргызстану технической и финансовой помощи в $100 миллионов. Средства будут выделять несколькими траншами, первый из которых составит $41 миллион.

«Выделение технико-экономической помощи Кыргызстану стало инструментом, заменившим созданный в 2012 году и упраздненный в 2015-м Кыргызско-Казахстанский фонд прямых инвестиций. Средства пойдут на решение ряда важных задач — модернизацию инфраструктуры кыргызского участка внешних границ ЕАЭС, таможенных пропускных пунктов, создание и(или) модернизацию испытательных лабораторий, обучение в области технического регулирования. Эти меры будут способствовать обеспечению соответствия товаров, поставляемых Кыргызстаном на единую таможенную территорию ЕАЭС. Они смогут решить ряд других проблем национальной экономики, в том числе стимулируя кыргызский агропродовольственный экспорт», — уверен эксперт.
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