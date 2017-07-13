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Экономика

За год доходы от апробирования и клеймения ювелирных изделий выросли в 2,2 раза

За год доходы от апробирования и клеймения ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней выросли в 2,2 раза. Такие данные приводит Министерство финансов Кыргызстана.

Отмечается, что за шесть месяцев 2017 года от этих услуг в госбюджет поступило пять миллионов 632 тысячи 595 сомов. Кроме того, Департамент драгоценных металлов при Минфине выдал восемь разрешений юридическим лицам на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата в Кыргызстане.

С начала года на получение лицензии в Министерстве экономики на вывоз драгоценных металлов было выдано всего десять экспертных заключений. Составлено 66 госактов на ввоз и вывоз драгоценных металлов.

«За полгода проверены 134 субъекта предпринимательства. Нарушения выявлены в 108. На них наложены штрафы на 534 тысячи сомов», — прокомментировали в Минфине.
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