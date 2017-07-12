Пассажирам из стран ЕАЭС будут доступны магазины duty free

Магазины беспошлинной торговли duty free для пассажиров из стран ЕАЭС могут появиться в российских аэропортах с 2018 года. Об этом сообщили российские СМИ.

Такую возможность для стран Евразийского экономического союза создаст новый Таможенный кодекс, который вступит в силу с 1 января 2018 года.

По словам директора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Дмитрия Некрасова, сейчас такой возможности нет.

Согласно положению Таможенного кодекса, открытие магазинов duty free также предполагается в авиационных, морских, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска.

Чтобы реализовать их создание в России, для начала необходим закон, который уполномочит правительство РФ издать перечень пунктов пропуска, где допускается открытие таких магазинов. Законопроект находится в разработке Минфина.

В середине апреля страны ЕАЭС приступили к ратификации Таможенного кодекса, который придет на смену одноименному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках ЕАЭС.