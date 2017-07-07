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Экономика

По итогам июня 2017 года резервы Кыргызстана превысили отметку в $2 миллиарда

По итогам июня 2017 года валовые международные резервы Кыргызстана превысили отметку в $2 миллиарда. Такие данные приводит Национальный банк.

Отмечается, что с начала года резервы выросли на $59,92 миллиона. По итогам июня они составили $2 миллиарда 29,05 миллиона. Это самый высокий показатель за последний год. При этом за месяц резервы снизились на $31,33 миллиона.

Отметим, что международные  резервы Национальный банк тратит на сглаживание резких колебаний курса национальной валюты. В июле НБ КР из-за резкого роста курса доллара вынужден был дважды выходить на валютный рынок с интервенциями.
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