По итогам июня 2017 года резервы Кыргызстана превысили отметку в $2 миллиарда

По итогам июня 2017 года валовые международные резервы Кыргызстана превысили отметку в $2 миллиарда. Такие данные приводит Национальный банк.

Отмечается, что с начала года резервы выросли на $59,92 миллиона. По итогам июня они составили $2 миллиарда 29,05 миллиона. Это самый высокий показатель за последний год. При этом за месяц резервы снизились на $31,33 миллиона.

Отметим, что международные резервы Национальный банк тратит на сглаживание резких колебаний курса национальной валюты. В июле НБ КР из-за резкого роста курса доллара вынужден был дважды выходить на валютный рынок с интервенциями.