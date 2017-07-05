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Экономика

ЕАБР: В Кыргызстане сохранятся высокие темпы роста экономики

В Кыргызстане сохранятся высокие темпы роста экономики за счет хороших внешних условий. Такие выводы содержатся в опубликованном Евразийским банком развития (ЕАБР) ежемесячном макроэкономическом обзоре.

Отмечается, что в январе-мае 2017 года рост ВВП замедлился до 6,8 процента. В мае также отмечено сокращение объемов выпуска в ряде добывающих и обрабатывающих отраслей. В то же время темпы наращивания объемов производства основных металлов остаются высокими (52,5 процента к январю-маю 2016 года). Это с запасом компенсирует сокращение активности в других отраслях промышленного сектора.

Строительство, сельское хозяйство, розничная торговля демонстрируют стабильный умеренный рост. По всей вероятности, они будут составлять основу роста во второй половине 2017 года, когда будет исчерпан эффект низкой базы в золоторудном секторе.

«В Кыргызстане наряду с высокими темпами роста экспорта сырья отмечается также значительный рост экспорта текстильной и сельскохозяйственной продукции. В целом рост взаимного товарооборота наблюдается во всех странах ЕАБР, что создает предпосылки для более устойчивого восстановления динамики стран региона в ближайшие годы», — отмечает главный экономист банка Ярослав Лисоволик.
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