Бизнесмены проверят, исполняет ли государство их рекомендации

Бизнесмены решили сами проверить, исполняет ли государство их рекомендации. Аналитический центр «БизЭксперт» вместе с партнерами запускает работу по мониторингу и оценке ранее выдвинутых рекомендаций предпринимателей.

Представители бизнеса считают, что их проблемы, трудности, и ожидания от государственной политики не всегда воплощаются в какие-то нормативно правовые акты либо решения органов власти.

Даже принятые решения в дальнейшем не отслеживаются со стороны государства, насколько они были реалистичны, насколько сумели решить проблему и оказали ли воздействие на бизнес.

«Мы часто видим, что со стороны государства идет демонстрация какого-то процесса, но без достижения каких-либо результатов. А бизнесу бы хотелось, чтобы принимаемые государством решения были максимально результативны и действительно устраняли проблемы бизнес-среды. Государственная политика всегда должна учитывать ожидания и потребности бизнеса. Поэтому тезисы, которые изложены в деловой повестке, являются содержательными рекомендациями для будущих государственных актов», — сказала Айнура Чекирова.

Деловую повестку бизнеса начали разрабатывать в октябре 2016 года аналитическим центром «БизЭксперт» при партнерстве с Советом по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве и ведущими бизнес-ассоциациями страны. Презентация самого документа с предложениями бизнеса состоялась в марте 2017 года.