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Экономика

Как поставлять товары, на которые в Кыргызстане нельзя получить сертификат

В Министерстве экономики рассказали, как поставлять товары, на которые в Кыргызстане нельзя получить сертификат.

По словам заместителя главы ведомства Эльдара Абакирова, шесть техрегламентов, для сертификации продуктов которых нет лабораторий, касаются безопасности пиротехнических, взрывчатых веществ, безопасности подвижного железнодорожного состава, пищевой продукции особого назначения.

«Эти товары не производятся в Кыргызстане. При импорте можно получить сертификат в тех странах ЕАЭС, где есть лаборатории», — сказал Эльдар Абакиров.
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