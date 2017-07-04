Для шести техрегламентов в Кыргызстане нет органов сертификации

Для шести техрегламентов, вступающих в силу с 12 августа, в Кыргызстане нет органов сертификации. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

По его словам, для стран Евразийского экономического союза устанавливается единая система выхода продукции на рынок.

«Из 18 техрегламентов на шесть нет органов сертификации и испытательных лабораторий», — отметил Эльдар Абакиров.

Ранее чиновники Минэкономики признали, что не все лаборатории Кыргызстана успеют подготовить к окончанию переходных периодов и внедрению технических регламентов ЕАЭС.

Переходные периоды взяли для того, чтобы внутренние производители успели подготовиться к новым правилам работы. На экспортерах новшества не отразятся. Они по ним и так работают.