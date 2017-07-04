13:53
+35
USD 69.37
EUR 78.93
RUB 1.18
Экономика

Для шести техрегламентов в Кыргызстане нет органов сертификации

Для шести техрегламентов, вступающих в силу с 12 августа, в Кыргызстане нет органов сертификации. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

По его словам, для стран Евразийского экономического союза устанавливается единая система выхода продукции на рынок.

«Из 18 техрегламентов на шесть нет органов сертификации и испытательных лабораторий», — отметил Эльдар Абакиров.

Ранее чиновники Минэкономики признали, что не все лаборатории Кыргызстана успеют подготовить к окончанию переходных периодов и внедрению технических регламентов ЕАЭС.

Переходные периоды взяли для того, чтобы внутренние производители успели подготовиться к новым правилам работы. На экспортерах новшества не отразятся. Они по ним и так работают.
Ссылка:
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Как поставлять товары, на которые в Кыргызстане нельзя получить сертификат
ЕЭК одобрила стандарты к техрегламенту о безопасности рыбы и рыбной продукции
Кыргызские бизнесмены смогут пожаловаться в ЕЭК на проблемы на рынках ЕАЭС
Кыргызстан планирует экспортировать сахар в страны ЕАЭС
Президентская гонка. Инвесторы переходят в режим ожидания
В странах ЕАЭС определят требования к работе онлайн-магазинов
Кыргызстан первым в ЕАЭС собирается выпустить свою криптовалюту
О положительных аспектах вступления в ЕАЭС рассказали в Минэкономики
ЕАЭС и Индия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
Экономика Кыргызстана испытала шок после присоединения к ЕАЭС
Популярные новости
Дуйшенбек Зилалиев о&nbsp;том, кто и&nbsp;как будет строить ГЭС в&nbsp;Кыргызстане Дуйшенбек Зилалиев о том, кто и как будет строить ГЭС в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане встала обогатительная фабрика &laquo;Ак-Тюз&raquo;. Бастуют рабочие В Кыргызстане встала обогатительная фабрика «Ак-Тюз». Бастуют рабочие
Компании &laquo;Скай Мобайл&raquo; и&nbsp;&laquo;Альфа Телеком&raquo; оштрафовали на&nbsp;58&nbsp;миллионов сомов Компании «Скай Мобайл» и «Альфа Телеком» оштрафовали на 58 миллионов сомов
В&nbsp;Кыргызстане остановлена Камбаратинская ГЭС-2 В Кыргызстане остановлена Камбаратинская ГЭС-2
Бизнес
MegaCom поясняет ситуацию о&nbsp;наложении штрафа Госантимонополией MegaCom поясняет ситуацию о наложении штрафа Госантимонополией
&laquo;Скай Мобайл&raquo; оспорил решение агентства антимонопольного регулирования «Скай Мобайл» оспорил решение агентства антимонопольного регулирования
O!TV&nbsp;&mdash; онлайн-телевидение без приставок и&nbsp;антенн O!TV — онлайн-телевидение без приставок и антенн
Еще больше выгодного общения в&nbsp;роуминге России и&nbsp;Казахстана от&nbsp;MegaCom Еще больше выгодного общения в роуминге России и Казахстана от MegaCom