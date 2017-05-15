Деловой союз Евразии призывает фермеров в Кыргызстане объединиться. Об этом представители сообщества заявили сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По словам Виктории Кологривовой, следует создать кластер, а соответствующий меморандум по перенятию опыта заключен с Санкт-Петербургом.

«То есть мы создаем площадку между инвестором и производителем здесь, в Кыргызстане. Наши бизнесмены с их пока маленькими объемами производства из-за разрозненности хозяйств не могут выйти на большие рынки», — отметила Виктория Кологривова.

Члены союза добавили, что в рамках создаваемой плошадки организована выставка-ярмарка швейного производства в российском городе Туле.