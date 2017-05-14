Си Цзиньпин: Древние шелковые маршруты воплощают дух мира и сотрудничества

«Охватывая тысячи миль и годы, древние шелковые маршруты воплощают дух мира и сотрудничества», — заявил сегодня председатель КНР Си Цзиньпин, открывая международный экономический форум «Один пояс — один путь» в Пекине.

По его словам, инициатива «Один пояс — один путь» не предназначена для того, чтобы перестроить порядок. Она нужна для того, чтобы выровнять стратегии развития стран, используя их преимущества. Глобальный рост требует новых драйверов, развитие должно быть более инклюзивным и сбалансированным, различие между богатыми и бедными должно снижаться.

«Мы должны встроить проект «Один пояс — один путь» в дорогу мира, процветания, открытия, инноваций, дорогу, соединяющую цивилизации, поскольку следование инициативе требует мирной и стабильной окружающей среды.

Глава Китая отметил, что За 2014–2016 годы торговля между Китаем и странами Шелкового пути превысила $3 триллиона, а инвестиции Китая в эти страны превышают $50 миллиардов. Си Цзиньпин

Кроме того, Китай вложит в ближайшие три года $8,7 миллиарда в проекты в развивающихся странах, вовлеченные в проект «Один пояс — один путь»

Си Цзиньпин призвал к более интенсивному сотрудничеству стран в борьбе с коррупцией, чтобы строить инициативу «Один пояс — один путь» в соответствии с высокими этическими нормами.

«Мы должны способствовать новому типу международных отношений, обладающих взаимовыгодным сотрудничеством. Все страны должны уважать суверенитет друг друга, достоинство и территориальную целостность. Мы должны установить стабильную и поддерживаемую финансовую систему гарантий, которая будет держать риски под контролем. Необходимо создать новые модели инвестиций и финансирования, поощрять расширение сотрудничества между правительством и частным капиталом», — заключил Си Цзиньпин.