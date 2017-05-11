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Экономика

Отказаться от Госрезерва земель месторождений предлагают в Кыргызстане

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования предлагает исключить из Земельного кодекса Госрезерв земель месторождений полезных ископаемых. Документ выставили на общественное обсуждение.

Согласно нормам Земельного кодекса и Закона «О недрах» новая — восьмая — категория земель Государственного резерва должна включать в себя земли, под которыми находятся разведанные и учтенные запасы полезных ископаемых, то есть только участки, ограниченные пределами горного отвода. Остаются неохваченными земли под инфраструктурные объекты (дороги, склады, хвостохранилища, фабрики).

Однако до разработки технического проекта невозможно определить границы земельного отвода, необходимого для строительства объектов инфраструктуры, и включить его в новую категорию. В этом случае недропользователям придется в общем порядке решать вопросы получения временного права на пользование земельным участком.

Это усугубляет ситуацию в получении временных земельных прав недропользователями. Зачастую местные районные администрации при подаче заявлений отказывают в согласовании документов для трансформации участков из других категорий в категорию земель промышленности.

В связи с этим ГКПЭН предлагает поменять термин «государственный резерв земель месторождений полезных ископаемых» на «земли, предоставляемые под недропользование».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/51418/
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