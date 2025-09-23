Геологическая служба Кыргызстана ответила на критику о нехватке кадров

Кыргызская геологическая служба дала официальный ответ на заявления советника главы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Аркадия Рогальского, сделанные им на круглом столе. Ведомство опровергло высказывания о нехватке кадров и привлечении иностранных компаний.

Кадры и специалисты

Служба заявила, что информация о невостребованности местных геологов не соответствует действительности. Специалисты проходят обучение по программам международного сотрудничества, в том числе с японским агентством JICA и Всероссийским научно-исследовательским институтом геологии. В 2024 году на развитие «Кыргызгеологии» выделили более 1 миллиарда сомов, в том числе на поддержку молодых специалистов.

Стратегия развития

Ведется работа над Концепцией развития минерально-сырьевой базы до 2035 года. Документ должен стать основой долгосрочной политики в сфере недропользования.

Функции госорганов

Геологическая служба сообщила, что ее полномочия и функции ГП «Кыргызгеология» разграничены. Первая выполняет регуляторные и контрольные функции, а вторая — оператор геологоразведочных работ. Примером эффективного сотрудничества названы работы на месторождениях Жетим и Кутессай.

Национальные интересы

В ведомстве подчеркнули, что государство усиливает контроль над стратегическими ресурсами. По условиям соглашений, доля государства в проектах составляет не менее 30 процентов и может быть увеличена до 80 процентов.