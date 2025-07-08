Ученые бьют тревогу: Институт геологии в Бишкеке могут выселить из здания

Коллектив Института геологии имени М.М.Адышева обратился с открытым письмом к президенту Садыру Жапарову. Ученые бьют тревогу из-за риска потерять свое здание — памятник архитектуры республиканского значения на бульваре Эркиндик, 30.

В обращении говорится, что 27 июня представитель администрации президента заявил, что здание нужно освободить в течение 1–2 недель «под капитальный ремонт». Ученые считают, что ремонт можно проводить без выселения, ведь он уже идет по плану и рассчитан на 2–3 года.

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Представители Института геологии подозревают, что это очередная попытка отобрать здание. Ученые напомнили, что это не первая попытка посягнуть на имущество института — такое происходило уже в 90-е годы и около 10 лет назад.

Коллектив обеспокоен: в институте хранятся уникальные лаборатории, палеонтологические коллекции, книги и оборудование, перевоз которых может нанести ущерб фундаменту науки и культурному наследию. Он участвует в проектах с Китаем, международном сотрудничестве и скоро начнет новый трехлетний грантовый цикл на $1 миллион.

Также в обращении говорится, что предлагаемое для переселения здание НАН КР не имеет необходимых помещений и условий для размещения специфического научного оборудования и коллекций. Отмечается, что переселение Института геологии равносильно его уничтожению.

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Ученые напомнили, что Закон «О Национальной академии наук КР» запрещает изъятие и передачу другим организациям имущества НАН КР, а, согласно Закону «Об охране и использовании историко-культурного наследия», такие здания подлежат обязательной защите и сохранению.

Коллектив Института геологии призвал президента Садыра Жапарова вмешаться в ситуацию и защитить статус и имущество института, чтобы не допустить «разрушения научного фундамента страны» ради временных политических интересов.