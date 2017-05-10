Депутат предлагает сделать Кыргызстан центром ювелирных изделий



Депутат парламента Экмат Байбакпаев предлагает сделать Кыргызстан центром ювелирных изделий. Об этом он заявил сегодня на заседании ЖК.

«Мы много золота производим, но все оно по большей части увозится и продается. Напрямик уходит на продажу в Швейцарию. А почему бы не развивать отечественный ювелирный рынок? Вносите предложения, давайте поддержим наших ювелиров, обеспечим их золотом», — сказал нардеп, обращаясь к представителям правительства.

Если мы станем центром ювелирных изделий в Центральной Азии, было бы неплохо. Экмат Байбакпаев

Другой депутат — Зиядин Жамалдинов — добавил, что им пишут письма с просьбой помочь. «Что это такое, если мы не можем продавать своим же ювелирам золото, добытое в республике?! Если бы они работали с нашим золотом, то появились бы и рабочие места. Сколько пользы было бы для экономики! Нужно срочно решать этот вопрос», — сказал он.

Чиновники подтвердили, что значительная часть ювелирных украшений импортируется в Кыргызстан. Отмечено, что правительство думает над поддержкой местных мастеров. Представители кабмина пообещали ускорить данный вопрос.