В Кыргызстане песчано-гравийную смесь и бутовый камень предлагают добывать без лицензии. Соответствующие поправки в законы предлагает внести Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

Отмечено, что без лицензии добывать песчано-гравийную смесь и бутовый камень можно в экстренных случаях, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, для берегоукрепительных работ, при дорожно-строительных работах. Необходимо получить только разрешение уполномоченного государственного органа с уведомлением его о проведенных работах и объемах добычи.

Обязательным условием согласования является требование по проведению последующей рекультивации в соответствии с техническим проектом.

В ГКПЭН добавили, что срок составления технического проекта для разработки месторождения полезного ископаемого занимает более двух месяцев и требует согласования с государственными органами. Эта норма препятствует своевременной ликвидации ЧС.