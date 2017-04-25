Важно знать место бизнеса в проекте Экономического пояса Шелкового пути

«Нам важно знать место бизнеса в глобальном проекте по созданию Экономического пояса Шелкового пути», — заявил сегодня журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.

По его словам, сейчас параллельно развиваются два глобальных процесса. Первый проект — Евразийский экономический союз. Его главная цель — сделать так, чтобы на площадке ЕАЭС активно прирастала экономика стран союза. С другой стороны, два года идет китайский проект Экономического пояса Шелкового пути, который затрагивает десятки стран.

«Сейчас многие страны подключаются к нему в том или ином виде. Нам важно сопряжение для бизнеса, чтобы знать место предпринимателей в этом огромном глобальном проекте. Сейчас активно идут переговоры по базовому соглашению, где эти вопросы затронут. Сопряжение — это параллельное строительство двух программ и, где возможно, соединение наших возможностей», — отметил Александр Мурычев.