Кыргызстан хочет увеличить число изъятий по единому таможенному тарифу ЕАЭС

Кыргызстан хочет дополнительно увеличить число изъятий по единому таможенному тарифу ЕАЭС. Об этом сегодня на заседании коалиции парламентского большинства сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Правительство планирует продолжить работу по признанию эквивалентности отечественной системы ветеринарного контроля нормам союза.

Для этого будут создавать современные лаборатории, соответствующие международным стандартам качества. Также будет внедрена информационная система по отслеживанию ветеринарных и санитарных сертификатов, отметил чиновник.

«За счет госбюджета строят четыре новые ветеринарные лаборатории в городах Таласе, Баткене, Караколе, Балыкчи, а также ведутся работы по идентификации животных. И это поможет окончательно снять ветеринарный контроль на кыргызско-казахском участке госграницы», — добавил Сооронбай Жээнбеков.

По его данным, уже подготовлен перечень дополнительных изъятий по единому таможенному тарифу для Кыргызстана по приоритетным секторам. В него вошли 742 товарные позиции, в том числе продукция, производимая в СЭЗ «Бишкек». В ближайшее время список передадут в Евразийскую экономическую комиссию для утверждения.