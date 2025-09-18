Южная Корея предлагает создать в Кыргызстане «умную» молочную ферму

Южная Корея предлагает создать в Кыргызстане «умную» ферму молочного производства. Вопрос обсуждался на встрече заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Асель Кененбаевой с представителями Национального агентства информационного общества NIA (National Information Society Agency).

По данным пресс-службы Минсельхоза, корейская сторона была проинформирована о текущих приоритетных направлениях в агропромышленном комплексе и цифровизации сельского хозяйства КР. Ведомством определены приоритетные задачи отрасли цифровизации — автоматизация процессов, а также создание агротехнопарка при поддержке Всемирного банка.

NIA инициирует реализацию в Кыргызстане смарт-проектов при поддержке ВБ, в частности:

создание «умной» фермы молочного производства;

внедрение инноваций в сфере садоводства.

Стороны решили образовать рабочие группы для дальнейшего продвижения озвученных направлений по созданию «умных» ферм.