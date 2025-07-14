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Экономика

Произведенную в Кыргызстане моцареллу будут поставлять в Узбекистан

В рамках содействия продвижению кыргызской продукции на внешний рынок Торговое представительство Кыргызской Республики в Узбекистане организовало встречу генерального директора ОсОО «Элит Моцарелла» Ахмета Генча с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в РУз Дуйшенкулом Чотоновым. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ходе мероприятия подписан меморандум о сотрудничестве между Торговым представительством и ОсОО «Элит Моцарелла», направленный на развитие экспорта и укрепление взаимовыгодных экономических связей.

ОсОО заключило долгосрочный контракт на поставку сыра моцарелла в Узбекистан. Следует отметить, что компания специализируется на производстве высококачественной молочной продукции, включая сыр моцарелла, сливочное масло и другие изделия.

Торговое представительство продолжает активную работу по поддержке отечественных производителей, продвижению экспорта и расширению кыргызско-узбекского торгово-экономического сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336197/
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