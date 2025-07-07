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Экономика

Товарооборот между Кыргызстаном и Таджикистаном вырос на 29,8 процента

Товарооборот между Кыргызстаном и Таджикистаном вырос в первом квартале 2025 года на 29,8 процента и составил $6,1 миллиона. Такие данные приводит национальное информационное агентство «Ховар», подготовившее публикацию под заголовком «Таджикистан и Кыргызстан укрепляют связи».

Отмечается, что в 2024 году товарооборот между двумя странами превысил $12,2 миллиона, увеличившись на 4,3 процента по сравнению с 2023-м. Выросшие данные свидетельствуют о позитивной динамике двустороннего сотрудничества, отмечается в сообщении.

«Одним из ключевых направлений взаимодействия остается энергетика. Завершение строительства инфраструктуры в рамках проекта CASA-1000 стало важным этапом укрепления энергетической безопасности региона... Таджикско-кыргызские отношения продолжают поступательное развитие, характеризующееся углублением политического диалога, расширением экономических связей и реализацией крупных инфраструктурных проектов», — подчеркивается в публикации.

«Ховар» напомнил, что основополагающими документами в межгосударственных отношениях являются:

  • Договор об основных межгосударственных отношениях от 12 июля 1996 года;
  • Договор о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004-го;
  • Договор о таджикско-кыргызской государственной границе, подписанный 13 марта 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335336/
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