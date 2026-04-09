ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000

Торговая марка «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности международному стандарту FSSC 22000 (версия 6), пройдя успешно очередной сертификационный аудит.
На протяжении 8 лет компания ОсОО «Адал Азык», производящая пищевые продукты под торговой маркой «Тойбосс», проходит постоянные аудиты для подтверждения соответствия международным стандартам ISO 22000 с дополнительными требованиями FSSC 22000.
Аудит проведен независимым органом TÜV Thüringen e.V. (Германия). Сертификаты TÜV Thüringen признаются во всем мире и свидетельствуют о соответствии международным стандартам.
«Тойбосс» проходит этот аудит ежегодно с 2017 года — и каждый раз подтверждает право называться производством мирового уровня.
Что означает этот сертификат
FSSC 22000 — один из самых строгих международных стандартов в области безопасности пищевой продукции. Он включает ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 и дополнительные требования версии 6 и охватывает всю производственную цепочку: от входного контроля сырья до упаковки готовой продукции.
В Кыргызстане только две компании имеют подобные сертификаты. «Тойбосс» — одна из них.
Что вошло в область сертификации в этом году
Помимо колбас вареных и полукопченых, мясных деликатесов, в этом году в область сертификации впервые включен цех по производству быстрозамороженных мясных полуфабрикатов — новое направление компании, которое с первого дня работает по международным стандартам безопасности.
Восемь лет — не случайность
Ежегодное прохождение аудита без предупреждения с 2017 года — это не формальность. Это доказательство того, что контроль качества в Тойбосс выстроен системно и работает каждый день, а не только в момент проверки.
Сертификат действителен до марта 2028 года и зарегистрирован в международной базе данных FSSC 22000.