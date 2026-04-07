Рубль и тенге вновь заметно подорожали. Курсы валют на 7 апреля

Казахский тенге четвертый рабочий день подряд устанавливает новый годовой рекорд. Российский рубль вплотную приблизился к отметке 1,1 сома, зафиксировав новый максимум апреля. Доллар США и евро демонстрируют стабильность и умеренный рост. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,69 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,066 сома (рост на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,46 сома, продажа — 101,43 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0991 сома (рост на 0,96 процента). Очередной максимум апреля.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,099 сома, продажа — 1,123 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1874 сома (рост на 0,92 процента). Четвертое подряд обновление максимума 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1752 сома, продажа — 0,1937 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,706 сома (снижение на 0,05 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,1 сома.
Пятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.