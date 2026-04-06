Экономика

Тенге и рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на 6 апреля

Фото из интернета. Казахский тенге с начала года заметно укрепился по отношению к сому

Казахский тенге вновь обновил годовой рекорд, а российский рубль закрепился на максимуме апреля. Доллар США вернулся к отметке 87,45 сома, евро и китайский юань так же подорожали. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,002 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,9479 сома (рост на 0,16 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,39 сома, продажа — 101,38 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0886 сома (рост на 0,3 процента). Обновил максимальную стоимость в апреле.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,09 сома, продажа — 1,117 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1857 сома (рост на 0,32 процента). Третий раз подряд обновил максимальную стоимость 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1674 сома, продажа — 0,1909 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,712 сома (рост на 0,24 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,55 сома, продажа — 13,18 сома.

  • Пятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 апреля
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 апреля
Тенге обновил максимум года, дорожают и другие валюты. Курс на 2 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 апреля
Рубль, тенге и юань дорожают. Курс валют на 1 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 марта
Рубль и тенге укрепились к сому, евро дешевеет. Курс валют на 31 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 марта
Все основные валюты, кроме доллара, подешевели к сому. Курс на 30 марта
