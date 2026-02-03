20:01
Общество

В Афганистане откроется первый в стране факультет «пророческой медицины»

В Афганистане на базе Кабульского университета медицинских наук откроется первый в стране факультет «пророческой медицины», ориентированный на использование методов лечения, упомянутых в исламских источниках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил известный блогер Илья Варламов.

Решение принято Министерством высшего образования Афганистана в рамках политики «Талибана» по приведению учебных программ в соответствие со строгими исламскими нормами.

Согласно заявлению ведомства, новый факультет создается для «удовлетворения академических, образовательных и исследовательских потребностей в области традиционной медицины». 

«Пророческой медициной» считаются сборники советов пророка Мухаммеда, составленные богословами. В числе главных постулатов — исцеление с помощью чтения Корана и избежание хирургического вмешательства по возможности. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360418/
