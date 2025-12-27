Госкомпании «Ысык-Көл» расширили полномочия при реализации строительных проектов

Кабинет министров внес изменения в нормативные акты, регулирующие деятельность государственного предприятия «Ысык-Көл» — единая управляющая компания.
Согласно принятому постановлению, предприятие включено в перечень организаций, на которые распространяются нормативы затрат на содержание службы заказчика-застройщика при строительстве объектов. Ранее эти нормы применялись в отношении структур Министерства строительства и компании «Кыргызкурулуш».
Кроме того, в устав «Ысык-Көл» — единой управляющей компании внесены изменения, расширяющие ее функциональные возможности. Теперь госпредприятие вправе привлекать субподрядные организации для выполнения части своих обязательств в установленном порядке.
Также уточнена формулировка, касающаяся участия компании в заказах: вместо исключительно государственного заказа теперь речь идет о государственных и муниципальных заказах.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.