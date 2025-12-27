16:01
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Власть

Госкомпании «Ысык-Көл» расширили полномочия при реализации строительных проектов

Кабинет министров внес изменения в нормативные акты, регулирующие деятельность государственного предприятия «Ысык-Көл» — единая управляющая компания.

Согласно принятому постановлению, предприятие включено в перечень организаций, на которые распространяются нормативы затрат на содержание службы заказчика-застройщика при строительстве объектов. Ранее эти нормы применялись в отношении структур Министерства строительства и компании «Кыргызкурулуш».

Кроме того, в устав «Ысык-Көл» — единой управляющей компании внесены изменения, расширяющие ее функциональные возможности. Теперь госпредприятие вправе привлекать субподрядные организации для выполнения части своих обязательств в установленном порядке.

Также уточнена формулировка, касающаяся участия компании в заказах: вместо исключительно государственного заказа теперь речь идет о государственных и муниципальных заказах.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356195/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин утвердил протокол по применению соглашения о Российско-Кыргызском фонде
Масла и аккумуляторы — под особый учет: вводятся новые экологические нормы
Кабмин уточнил порядок выплат экс-сотрудникам военных судов
В Кыргызстане утвердили новые условия оплаты труда в донорских проектах
Пенсионерам силовых структур предлагают дать бесплатный проезд в Бишкеке и Оше
Госпредприятиям разрешили направлять прибыль на обновление техники
Кабмин утвердил новый порядок применения спецсредств при охране госграницы
Международную правовую помощь передали службе судебных исполнителей
Кабмин ввел полугодовой запрет на экспорт древесины за пределы ЕАЭС
Часть госуслуг стала бесплатной: кабмин изменил единый реестр сервисов
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплата педагогов и&nbsp;медработников будет повышена на&nbsp;100 процентов С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов
Кабмин продлил новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане до&nbsp;12&nbsp;января 2026 года Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
27 декабря, суббота
15:46
Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса США рекордно упал Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса США рекор...
15:24
В Бишкеке девочка спела Деду Морозу и растрогала интернет
15:03
В Сокулуке мужчина избил коллегу своей жены
14:41
«Мурас Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом в 2025 году
14:20
Госкомпании «Ысык-Көл» расширили полномочия при реализации строительных проектов