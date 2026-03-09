Атака на Иран. Цены на нефть почти преодолели порог в $100 за баррель

Цены на нефть почти преодолели порог в $100 за баррель впервые за почти четыре года на фоне сокращения добычи крупнейшими производителями Ближнего Востока и блокировки нефти в Персидском заливе из-за войны США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает The Financial Times.

Корпус стражей исламской революции заблокировал Ормузский пролив, который служит одним из важнейших маршрутов мировых поставок нефти.

Как пишет FT, теперь Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт будут либо сокращать добычу, либо полностью закроют месторождения, поскольку они рискуют заполнить хранилища до предела из-за скопления нефти в Персидском заливе.

Дальнейшие атаки на нефтяные месторождения и энергетическую инфраструктуру создают новую угрозу, которая может вызвать скачок цен впервые за последние четыре года, говорится в статье.

Напомним, Кувейт уже начал сокращать добычу нефти на некоторых месторождениях. Основная причина — переполненные хранилища из-за проблем с поставками углеводородов за рубеж на фоне эскалации ближневосточного конфликта.

Через Ормузский пролив проходят около 20 процентов мировой нефти и до 30 процентов сжиженного природного газа из стран Персидского залива, включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ, на рынки Азии.

Блокировка «коридора» грозит резким скачком цен на энергоносители, предупреждали эксперты.