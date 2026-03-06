Тенге заметно вырос, рубль и доллар обновили минимумы месяца. Курс на 6 марта

Казахский тенге и китайский юань подорожали, в то время как доллар США, евро и российский рубль снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4434 сома (снижение на 0,0075 процента). Минимум месяца.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,4125 сома (снижение на 0,02 процента). Минимум месяца.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,24 сома, продажа — 102,22 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1206 сома (снижение на 0,59 процента). Минимум месяца.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,097 сома, продажа — 1,133 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1769 сома (рост на 1,2 процента). Обновил максимум месяца.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1573 сома, продажа — 0,1864 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,677 сома (рост на 0,19 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,45 сома, продажа — 13 сомов.
Третью интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 26 февраля. Всего он реализовал $162,55 миллиона. Объем продаж с начала года составил $406,55 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.