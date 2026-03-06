Тенге заметно вырос, рубль и доллар обновили минимумы месяца. Курс на 6 марта

Казахский тенге и китайский юань подорожали, в то время как доллар США, евро и российский рубль снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Казахский тенге:

Китайский юань:

Третью интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 26 февраля. Всего он реализовал $162,55 миллиона. Объем продаж с начала года составил $406,55 миллиона.

В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).