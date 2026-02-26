22:13
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Экономика

Нацбанк Кыргызстана провел крупнейшую валютную интервенцию в 2026 году

Национальный банк Кыргызстана провел крупнейшую валютную интервенцию в 2026 году. Об этом говорится на сайте регулятора.

По его данным, на рынке продано $162,55 миллиона для стабилизации курса сома.

«Основную часть суммы $131,7 миллиона реализовали с расчетами в день заключения сделки. Еще $30,85 миллиона продали с расчетами в дату, отличную от дня совершения операции», — говорится в сообщении.

Февральская интервенция стала самой масштабной с начала года, превысив показатели предыдущих выходов регулятора на рынок.

  • Вторую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/363757/
просмотров: 331
