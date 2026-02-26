Нацбанк Кыргызстана провел крупнейшую валютную интервенцию в 2026 году

Национальный банк Кыргызстана провел крупнейшую валютную интервенцию в 2026 году. Об этом говорится на сайте регулятора.

По его данным, на рынке продано $162,55 миллиона для стабилизации курса сома.

«Основную часть суммы $131,7 миллиона реализовали с расчетами в день заключения сделки. Еще $30,85 миллиона продали с расчетами в дату, отличную от дня совершения операции», — говорится в сообщении.

Февральская интервенция стала самой масштабной с начала года, превысив показатели предыдущих выходов регулятора на рынок.