Нацбанк Кыргызстана провел крупнейшую валютную интервенцию в 2026 году

Национальный банк Кыргызстана провел крупнейшую валютную интервенцию в 2026 году. Об этом говорится на сайте регулятора.
По его данным, на рынке продано $162,55 миллиона для стабилизации курса сома.
«Основную часть суммы $131,7 миллиона реализовали с расчетами в день заключения сделки. Еще $30,85 миллиона продали с расчетами в дату, отличную от дня совершения операции», — говорится в сообщении.
Февральская интервенция стала самой масштабной с начала года, превысив показатели предыдущих выходов регулятора на рынок.
Вторую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.