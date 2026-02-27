15:25
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Экономика

Бюджет города Ош в 2026 году вырастет почти на 1,8 миллиарда сомов

В Оше прошли общественные слушания по проекту местного бюджета на 2026-й. Согласно документу, бюджет города составит 5 миллиардов 205 миллионов сомов, что почти на 1,8 миллиарда сомов больше показателей прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

В слушаниях приняли участие председатель городского кенеша Болот Баетов, первый заместитель мэра Оморбек Торобаев, депутаты горкенеша, руководители учреждений и предприятий, главы МТУ и сельских управ, представители общественных и неправительственных организаций, активисты и жители Оша.

Расходная часть бюджета на этот год будет направлена на государственные службы общего назначения, оборону, экономические вопросы, жилищно-коммунальные услуги, отдых, спорт и культуру, а также на сферы образования и социальной защиты.

В ходе заседания жители города и активисты озвучили ряд предложений, касающихся улучшения условий для граждан с ограниченными возможностями здоровья, увеличения средств на социальную защиту и развития инфраструктуры в жилмассивах «Алай-1» и «Алай-2».

Также подняты вопросы упрощения проектов софинансирования в сельских управах, оптимизации маршрутов общественного транспорта, обеспечения бесперебойного электроснабжения, ремонта внутренних дорог, а также улучшения экологии и санитарного состояния южной столицы.
