Стоимость золота превысила $5 тысяч 150 впервые с конца января

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на бирже Comex превысила $5 тысяч 150 за тройскую унцию впервые с 30 января. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По сведениям на 5.08 по бишкекскому времени, цена на драгметалл составляла $5 тысяч 160 за тройскую унцию (+0,58 процента). Потом стоимость золота ускорила рост и уже к 5.14 составляла $5 тысяч 161,5 за тройскую унцию (+0,61 процента).

Напомним, мировые цены на золото пережили самое глубокое падение за последние месяцы 30 января 2026 года. После обновления исторического рекорда котировки стремительно развернулись вниз и за двое суток потеряли почти 12 процентов, опустившись ниже $5 тысяч за унцию.