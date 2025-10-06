08:54
Стоимость фьючерса на золото достигла нового рекорда в $3 тысячи 950 за унцию

Стоимость фьючерса на золото достигла нового рекорда в $3 тысячи 950 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex.

Эксперты отмечают, что это подчеркивает продолжающееся усиление интереса к драгоценным металлам на мировых рынках.

Предыдущий рекорд продержался всего три дня. 3 октября цена на золото впервые превысила $3 тысячи 850. 22 сентября стоимость фьючерса впервые превысила $3 тысячи 750.

К концу этого года цена золота может превысить $4 тысячи за унцию из-за ухудшения геополитической обстановки и жесткой политики ФРС, считают аналитики.
