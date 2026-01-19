Золото установило новый исторический рекорд: сегодня цена превысила $4 тысячи 700 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Аналитики связывают текущий рост с геополитической напряженностью (обострение ситуации вокруг Ирана, критика президента Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы США), а также со стремлением инвесторов в «тихую гавань», продолжая тренд повышения, начавшийся в прошлом году.

Этот скачок обновляет предыдущие максимумы, установленные в декабре 2025-го (свыше $4 тысяч 500) и начале 2026 года (более $4 тысяч 600).