10:09
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Экономика

Золото установило новый исторический рекорд — $4 тысячи 700 за унцию

Золото установило новый исторический рекорд: сегодня цена превысила $4 тысячи 700 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Аналитики связывают текущий рост с геополитической напряженностью (обострение ситуации вокруг Ирана, критика президента Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы США), а также со стремлением инвесторов в «тихую гавань», продолжая тренд повышения, начавшийся в прошлом году.

Этот скачок обновляет предыдущие максимумы, установленные в декабре 2025-го (свыше $4 тысяч 500) и начале 2026 года (более $4 тысяч 600).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358325/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Стоимость серебра впервые превысила $81 за тройскую унцию
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум: $4 тысячи 100 за унцию
Стоимость фьючерса на золото достигла нового рекорда в $3 тысячи 950 за унцию
Цена золота достигла нового исторического рекорда — $3 тысячи 850 за унцию
Биржевая цена золота обновила исторический максимум, достигнув $3 тысяч 750
Цены на золото впервые в истории превысили $3 тысячи 700 за унцию
Цены на золото обновили исторический рекорд, превысив $3 тысячи 600 за унцию
Цена на золото может повыситься до $4 тысяч за унцию — прогноз экспертов
На фоне заявлений Трампа запасы золота в Лондоне снизились рекордными темпами
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане курс тенге может рухнуть в&nbsp;любой момент&nbsp;&mdash; Reuters В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters
Предприниматель заявил о&nbsp;закрытии в&nbsp;Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов Предприниматель заявил о закрытии в Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане снизились на&nbsp;1-1,5 сома Цены на топливо в Кыргызстане снизились на 1-1,5 сома
Рубль и&nbsp;доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;января Рубль и доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на 16 января
Бизнес
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
19 января, понедельник
10:06
Венгрия приняла приглашение Трампа войти в «Совет мира» по Газе Венгрия приняла приглашение Трампа войти в «Совет мира»...
10:01
Стипендия «Эл үмүтү». Выпускники готовы вносить вклад в развитие страны
09:53
Золото установило новый исторический рекорд — $4 тысячи 700 за унцию
09:53
Скончался один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс
09:50
Вспышка X-класса на Солнце вызовет сильную магнитную бурю 20 января