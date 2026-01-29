10:59
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Экономика

Стремительный рост продолжается. Стоимость золота превысила $5,4 тысячи

Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив $5,4 тысячи за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 4.12 по бишкекскому времени цена на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла $5 тысяч 411 за тройскую унцию.

Накануне биржевая стоимость золота впервые в истории превысила отметку $5,2 тысячи за тройскую унцию.

Цена драгоценного металла бьет рекорд 50 дней подряд. Эксперты связывают это с ростом геополитической напряженности и ожиданием снижения ставки ФРС. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359723/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Биржевая цена на золото впервые превысила $5 тысяч за тройскую унцию
Максимум обновлен. Цена золота впервые превысила $4 тысячи 800 за унцию
Золото установило новый исторический рекорд — $4 тысячи 700 за унцию
Стоимость серебра впервые превысила $81 за тройскую унцию
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум: $4 тысячи 100 за унцию
Стоимость фьючерса на золото достигла нового рекорда в $3 тысячи 950 за унцию
Цена золота достигла нового исторического рекорда — $3 тысячи 850 за унцию
Биржевая цена золота обновила исторический максимум, достигнув $3 тысяч 750
Цены на золото впервые в истории превысили $3 тысячи 700 за унцию
Цены на золото обновили исторический рекорд, превысив $3 тысячи 600 за унцию
Популярные новости
Рубль, евро и&nbsp;тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;января Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января
БЧК бетонируют: проект за&nbsp;37&nbsp;миллионов евро снизит потери воды в&nbsp;два раза БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур
Сом ослаб и&nbsp;подешевел сразу ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;27&nbsp;января Сом ослаб и подешевел сразу ко всем основным валютам. Курс на 27 января
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
29 января, четверг
10:58
В «Яндекс Go» появился рейтинг пассажиров В «Яндекс Go» появился рейтинг пассажиров
10:56
Цифровизация увеличила доходы в рыбном хозяйстве
10:50
В России на 10 процентов сократилось число мигрантов — МВД РФ
10:49
В жилмассиве «Бакай-Ата» погибли двое маленьких детей
10:49
Дирекция по управлению курортами: Государству возвращены 25 гектаров земли