Стремительный рост продолжается. Стоимость золота превысила $5,4 тысячи

Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив $5,4 тысячи за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 4.12 по бишкекскому времени цена на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла $5 тысяч 411 за тройскую унцию.

Накануне биржевая стоимость золота впервые в истории превысила отметку $5,2 тысячи за тройскую унцию.

Цена драгоценного металла бьет рекорд 50 дней подряд. Эксперты связывают это с ростом геополитической напряженности и ожиданием снижения ставки ФРС.