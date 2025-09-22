Биржевая цена золота обновила исторический максимум, достигнув $3 тысяч 750

Стоимость тройской унции золота обновила исторический максимум, впервые превысив $3 тысячи 750, сообщается на сайте биржи Comex.

Сегодня утром цена на золото составляла $3 тысячи 751,4 за тройскую унцию (+0,54 процента). При этом спустя пять минут стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $3 тысячи 753,4 за тройскую унцию (+0,6 процента).

Напомним, предыдущий рекорд был побит 15 сентября, когда биржевая стоимость золота превысила $3 тысячи 720 за тройскую унцию.

Ранее эксперты прогнозировали, что к концу текущего года цена золота может превысить $4 тысячи за унцию из-за ухудшения геополитической обстановки и жесткой политики ФРС.