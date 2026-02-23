Три фактора превращают Кыргызстан в привлекательную точку для инвесторов в регионе. Об этом заявил председатель совета директоров инвестиционного фонда Central Asia Capital Антон Собин.
По его словам, это свободный валютный режим, уникальный транзитный потенциал благодаря проекту железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а также беспрецедентные налоговые льготы для технологических компаний.
«На мой взгляд, есть три ключевых фактора. Первый — Кыргызстан предлагает один из самых свободных в ЕАЭС валютных режимов в регионе. Второе — транзитный потенциал. Кыргызстан стал важным транспортно-логистическим узлом. Проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан кардинально меняет статус страны и привлекает колоссальные китайские инвестиции. Третье — налоговые льготы. Например, российский аналог Сколково в Кыргызстане, Central Asia Hub, да и в целом налоговая политика республики предлагает беспрецедентные налоговые льготы», — сказал он.
Антон Собин отметил, что это вызвало приток человеческого капитала и технологических компаний, что поспособствовало сопутствующим инвестициям.