Три фактора превращают Кыргызстан в привлекательную точку для инвесторов в регионе. Об этом заявил председатель совета директоров инвестиционного фонда Central Asia Capital Антон Собин.

Фото СМИ. Антон Собин

По его словам, это свободный валютный режим, уникальный транзитный потенциал благодаря проекту железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а также беспрецедентные налоговые льготы для технологических компаний.

«На мой взгляд, есть три ключевых фактора. Первый — Кыргызстан предлагает один из самых свободных в ЕАЭС валютных режимов в регионе. Второе — транзитный потенциал. Кыргызстан стал важным транспортно-логистическим узлом. Проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан кардинально меняет статус страны и привлекает колоссальные китайские инвестиции. Третье — налоговые льготы. Например, российский аналог Сколково в Кыргызстане, Central Asia Hub, да и в целом налоговая политика республики предлагает беспрецедентные налоговые льготы», — сказал он.

Антон Собин отметил, что это вызвало приток человеческого капитала и технологических компаний, что поспособствовало сопутствующим инвестициям.