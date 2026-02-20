ГНС внедрила новую форму ЭСФ для электронной торговли на маркетплейсах

Государственная налоговая служба КР внедрила новую форму электронного счета-фактуры, применяемого при осуществлении торговли через электронные торговые площадки.

Данная форма ЭСФ оформляется перед вывозом товаров с территории Кыргызской Республики и используется исключительно для документального сопровождения экспортных товаров, предназначенных для последующей реализации посредством электронной торговой площадки.

При этом оформление такого счета-фактуры не признается реализацией товара и не влечет возникновения налоговых обязательств.

Как оформить ЭСФ для торговой деятельности на электронной торговой площадке:

– войдите в информационную систему электронных счетов-фактур и перейдите в раздел «ЭСФ для маркетплейсов»;

– в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Добавить»;

– далее налогоплательщику необходимо заполнить все поля в установленном порядке в соответствии с «Порядком оформления и применения счета-фактуры в рамках торговой деятельности на электронной торговой площадке».

Важно помнить, что счет-фактура, оформленный в рамках торговой деятельности на электронной торговой площадке, не подлежит корректировке и не может быть признан недействительным.

Налогоплательщик обязан заполнять все сведения полностью, достоверно и без ошибок, так как внесенные данные не могут быть впоследствии отменены либо изменены.

Отметим, что внедрение новой формы ЭСФ осуществлено в целях создания благоприятных условий для бизнеса и обеспечения бесперебойного вывоза товаров с территории Кыргызской Республики.