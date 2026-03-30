Недропользователей перевели на онлайн-отчетность: ГНС разъяснила новые правила

Государственная налоговая служба совместно с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора провели обучающее мероприятие для недропользователей по представлению расчетов и отчетности в электронном формате.

Как сообщили в ведомствах, участникам разъяснили порядок подачи отчетов по сбору за удержание лицензий на право пользования недрами, а также ознакомили с последними изменениями в правилах начисления и уплаты этого сбора.

Основной частью обучения стало пошаговое объяснение процесса заполнения и отправки отчетности через «кабинет налогоплательщика». Участники также получили ответы на практические вопросы.

В ГНС напомнили, что изменения внесены постановлением кабинета министров от 25 ноября 2025 года.

Согласно новым правилам:

при разработке месторождений, если годовой план добычи выполнен менее чем на 90 процентов, до 1 марта необходимо уплатить сбор пропорционально недовыполнению и до 2 марта представить отчет по форме STI 177;

при поиске, разведке и проектировании месторождений расчет по форме STI 176 подается до 1 апреля, а уплата производится ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;

если лицензия находилась у пользователя менее календарного года, сумма сбора рассчитывается пропорционально фактическому сроку владения;

при необходимости корректировки подается уточненный расчет с учетом измененных обязательств.

В ведомствах отметили, что переход на электронный формат отчетности направлен на упрощение процедур и повышение прозрачности в сфере недропользования.