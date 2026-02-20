О мерах по стабилизации цен рассказал первый замглавы кабмина

О мерах по стабилизации цен и взаимодействию государственных органов с рынками на коллегии госадминистрации Чуйской области по итогам 2025 года рассказал первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

«Именно на рынках необходимо выстраивать тесное взаимодействие местных органов власти с антимонопольной службой», — отметил он.

По его словам, важно при проведении мониторингов и проверок не допускать превышения полномочий.

«На рынках необходимо вести совместную работу местных органов власти и антимонопольного органа. Прокуратура говорит, что при проведении мониторинга или проверок якобы превышаются полномочия, выносятся предписания. Проверки должны проводиться корректно, без перегибов, разъяснительная работа должна вестись», — сказал Данияр Амангельдиев.

Он добавил, что глава кабмина поручил Минсельхозу, Агропродкорпорации и Министерству финансов проработать вопрос импорта мяса из Беларуси или России для стабилизации цен.

«Если мы своевременно и согласованно примем такие серьезные меры, считаю, что в целом ситуация будет стабильной. Самое главное — не допускать разрозненных и несистемных решений», — резюмировал чиновник.