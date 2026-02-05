Объем переводов из России в Кыргызстан составил рекордные $2,99 миллиарда

Объем переводов из России в Кыргызстан за 11 месяцев 2025 года составил $2,99 миллиарда. Об этом сообщает «РБК», который проанализировал статистику центробанков соседних стран по неполным итогам.

Уточняется, что в КР объем переводов из РФ составил рекордные $2,99 миллиарда (+16,7 процента). Эти цифры указаны без учета декабря.

Объем денежных переводов из России в Казахстан, Грузию, Армению и Азербайджан вернулся к уровню 2021-го. В 2022 году был всплеск переводов из-за массового отъезда россиян, но в 2023-м активность снизилась по причине «эффекта адаптации» и трудностей с международными переводами.

Переводы в Армению упали на 59 процентов, составив $1,3 миллиарда против почти $4 миллиардов в 2023 году.

Переводы в Грузию сократились на 13,6 процента, в Казахстан — на 21,8 процента.

Эксперты считают, что Кыргызстан остается одним из самых удобных финансовых хабов как для российского бизнеса, так и для простых россиян. Местные банки без особых проблем открывают счета гражданам РФ, что позволяет решать простые бытовые задачи (расходы в путешествиях, оплата интернет-подписок и покупок в онлайн-магазинах). Плюс это вариант валютной диверсификации (рублевые переводы из России остаются доступными).

Для бизнеса еще больше преимуществ: простая регистрация компаний, не самый жесткий банковский комплаенс, низкие налоги и комфортное законодательство, в том числе возможность легальной работы с криптовалютами.