До $5 миллиардов довести торговый оборот с Кыргызстаном предлагает Турция. Об этом заявлено на совместной пресс-конференции по итогам встречи глав парламентов двух стран Нумана Куртулмуша и Нурланбека Тургунбек уулу, сообщает Anadolu.

Нуман Куртулмуш заявил, что развитие турецко-кыргызских отношений основано на двусторонних соглашениях, достигнутых во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в КР в 2024 году. В настоящее время двусторонние отношения доведены до уровня улучшенных стратегических отношений.

Спикер турецкого парламента отметил, что Анкара будет прилагать все усилия для того, чтобы кандидатура КР на временное членство в Парламентской ассамблее тюркских государств была реализована. Он также добавил, что необходимо довести двусторонний торговый оборот, который сейчас составляет всего $1,5 миллиарда, до объема в $5 миллиардов — ранее президенты двух стран поставили это в качестве общей цели.