В России создадут единую базу данных банковских карт

В России создадут единый реестр банковских карт, оформленных у каждого гражданина. Обязательство по его подготовке взял на себя Центробанк.

Согласно планам регулятора, в базе будет представлена информация о банковских картах, оформленных у каждого гражданина, заявил статс-секретарь, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев на заседании IT-комитета Госдумы.

«Более того, Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу, единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт, для того чтобы эти настройки были корректные и удобные, чтобы здесь не было перекосов», — сказал он.

Подготовка единой базы владельцев банковских карт — часть второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, который правительство внесло в Госдуму в декабре 2025 года. Всего в пакет вошло два десятка инициатив по защите граждан, включая ограничение по количеству банковских карт: не более пяти карт в одном банке и не более 20 во всех кредитных организациях суммарно. Обсуждалась также идея ограничить число карт до десяти, однако от этого варианта власти отказались.